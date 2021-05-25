Такого не было более 140 лет: в Санкт-Петербурге намечается исторический рекорд

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Количество осадков в Санкт-Петербурге в мае 2021 года станет рекордным и побьёт метеорологический максимум за 141-летнюю историю наблюдений за погодой. Достижение нового исторического пика ожидается уже 26 мая. Согласно прогнозу, в этот день над городом будет проходить последний в этом месяце циклон. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Приближающийся к Ленинградской области циклон завтра (26 мая – прим.) принесет очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов», - сообщил он.

Синоптик пояснил, что в самом Петербурге ожидающиеся дожди «добавятся» к уже выпавшим майским осадкам и таким образом «превысят максимально отмечавшиеся за весь ряд наблюдений в городе осадки».

«Завтра днем в Санкт-Петербурге месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», - отметил он.

Колесов добавил, что необходимо учесть еще и кратковременные дожди, который ожидаются 27 мая. Таким образом общие количество месячных осадков «превысит в Санкт-Петербурге 350% от средних многолетних значений», передаёт «ТАСС».