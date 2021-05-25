Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Такого не было более 140 лет: в Санкт-Петербурге намечается исторический рекорд

Антон Мельников
25 мая, 2021 17:27
2 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 17:27
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество осадков в Санкт-Петербурге в мае 2021 года станет рекордным и побьёт метеорологический максимум за 141-летнюю историю наблюдений за погодой. Достижение нового исторического пика ожидается уже 26 мая. Согласно прогнозу, в этот день над городом будет проходить последний в этом месяце циклон. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Приближающийся к Ленинградской области циклон завтра (26 мая – прим.) принесет очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов», - сообщил он.

Синоптик пояснил, что в самом Петербурге ожидающиеся дожди «добавятся» к уже выпавшим майским осадкам и таким образом «превысят максимально отмечавшиеся за весь ряд наблюдений в городе осадки».

«Завтра днем в Санкт-Петербурге месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», - отметил он.

Колесов добавил, что необходимо учесть еще и кратковременные дожди, который ожидаются 27 мая. Таким образом общие количество месячных осадков «превысит в Санкт-Петербурге 350% от средних многолетних значений», передаёт «ТАСС».

Поделиться
ТЕГИ
Санкт-Петербург
Погода
Осадки
Прогноз
Дожди
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!