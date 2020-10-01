Фото: Хабр

Компания SpaceX выделила пожарным из Вашингтона два наземных терминала системы Starlink для того, чтобы они могли обеспечить спасателям широкополосный доступ в интернет в сельских районах. Это должно помочь огнеборцам тушить лесные пожары.

По словам пресс-секретаря местного отделения управления по чрезвычайным ситуациям Стивена Фридриха, без терминалов доступ к интернету там был практически невозможен.

«Насколько мне известно, это первое публичное использование системы», — цитирует его Verge.

По информации издания, пожарные пользуются терминалами для согласования места тушения огня и запроса дополнительных ресуров и материалов.

Starlink — спутниковая сеть, которая по задумке должна обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего SpaceX планирует запустить около 12 тысяч спутников. Более того, еще 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.

По оценкам компании Илона Маска, затраты на реализацию этого проекта составят порядка 10 миллиардов долларов.