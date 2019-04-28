Такая разная Пасха Как встречают главный христианский праздник в православных странах?

Сегодня весь православный мир отмечает Пасху – главный праздник у ортодоксальных христиан, в отличие от католической церкви, где главным считается Рождество Христово. О том, какие пасхальные традиции распространены среди православных народов и чем они отличаются – в материале «Русской Планеты».

Греция: с огнем и танцами

В отличие от России, грекам повезло: православие принято в качестве государственной религии. Соответственно, религиозные праздники, как правило – официальные выходные дни. А уж на Пасху у греков начинаются самые настоящие каникулы, которые длятся всю Светлую неделю после Воскресения Христова.

Школьникам повезло еще больше: пасхальные каникулы для них длятся целых две недели. Впрочем, многие греки начинают праздновать еще с пятницы: отпрашиваются с работы пораньше, чтобы сходить в церковь (в Греции это норма). Многие православные традиции свойственны многим странам, и в Греции тоже существует обычай проводить генеральную уборку в доме, а также святить продукты для пасхальной трапезы. В городах люди несут снедь в храмы, а в сельской местности местный батюшка сам ходит по домам с кропилом.

Кстати, вместо кропила в Греции может использоваться пучок зелени, например, листья салата. Разумеется, без традиционной пасхальной выпечки не обходится ни один праздничный стол в Греции. Греки пекут сладкий сдобный пирог с миндалем в форме косички, а также пасхальный каравай, украшенный крестом и яйцами.

Яйца в Греции тоже красят по четвергам, как и в России, и тоже в красный цвет. Кстати, к Пасхе в греческих супермаркетах можно купить уже окрашенные яйца. Один из главных спутников греческой Пасхи – огонь. В дом приносят именно пасхальный огонь, после службы в храме греки забирают лампадки с собой и освящают огнем свои жилища, а также сад, деревья и домашнюю скотину.

А в понедельник после Пасхи у греческих храмов нередко можно встретить танцующих людей. По традиции, первым выходит танцевать священник.

Болгария: с вином и плетеными корзинками

Пасха в Болгарии называется Великден. А в качестве кулича болгарские хозяйки пекут Козунак – сладкую сдобу в виде корзины, из-за большого количества яиц в рецепте тесто получается желтым. Рецепты козунаков передавались на протяжении столетий в качестве семейной реликвии. Часто в пасхальную выпечку вплетают крашеные яйца.

Как и в Греции, на Пасху в Болгарии принято устраивать народные гулянья с танцами и хороводами. Яйца в Болгарии также красят по четвергам. При этом самыми ценными считаются яйца, снесенные курицей именно в этот день. Их красят первыми и хранят весь год, считая их целебными. Таким яйцом принято крестить детей: по традиции, этот обряд проводит самая старшая женщина в семье.

В качестве главного блюда пасхального стола в Болгарии считается барашек. На стол также ставят большое количество свежих овощей, салатов, яйца выкладывают вокруг сдобы. А еще на стол ставят много красного вина.

Украина: с салом и писанками

Пасхальные традиции на Украине мало отличаются от традиций великороссов. Но, разумеется, есть и свои, местные особенности. Например, яйца и куличи чаще освящают в храмах на всенощной, в ночь на Пасху. При этом в корзинках можно встретить не только куличи и яйца, но и другую скоромную еду: хрен, голубцы и даже сало – словом, все, что затем отправится прямиком на праздничный стол. Разве что горилку в храм не приносят.

Сам стол, к слову, принято украшать большим количеством цветов, а пасху и крашенки выкладывают на зелень. К слову, крашенки и писанки, которые на Украине считают национальной особенностью, встречаются у многих православных, не обязательно на Украине. В русской традиции крашенка, или галунок – это просто яйцо, окрашенное в один цвет. А писанка и малеванка – то же яйцо, только с узорами, которые можно наносить разными способами. Например, выцарапывая тоненькой иглой, или окрашивая яйцо, предварительно обработанное воском в нужных местах.

Традиционно такие яйца окрашивали сырыми, а затем выдували, то есть в пищу они не использовались и служили в качестве украшения стола. Некоторые яйца представляли собой настоящие шедевры народного творчества.

Румыния: с макаронами и языческими обрядами

В этой стране к православным себя относит почти 87% верующих. Но Пасха для румын – не только христианский праздник. Дело в том, что из-за особенностей климата в данном регионе Пасха совпадала с периодом перехода от холодов к началу сельскохозяйственного сезона. Поэтому румынская Пасха впитала в себя большое количество народных языческих традиций и верований.

В Румынии королем пасхального стола считается не кулич или выпечка, хотя их, конечно же, тоже делают, а ягненок. В качестве праздничной выпечки выступает так называемый козунак – пасхальный хлеб с самой разнообразной начинкой. Праздничную пасху украшают крестом и зернами мака или проса.

В некоторых районах Румынии к праздничному столу готовят сладкое блюдо из макарон: так называемая пасхальная баба. Ее делают из лапши, закладывая в особые формочки, и выпекают в печи. Есть и пасхальный дед: в отличие от бабы, это блюдо не сладкое, а кислое или соленое. Многие народные традиции в Румынии живы до сих пор. Например, в пасхальную ночь девушки окунают язычок церковного колокола в родниковую воду. А перед пасхальным завтраком нужно умыться водой, в которой было освященное яйцо, чтобы весь год быть красивой.

Сербия: без куличей и с цыганами

Интересно, что в православной Сербии к пасхальному столу почти не пекут куличей. Впрочем, хлеб на столе присутствует, как и традиционные крашеные яйца. Одно яичко нужно обязательно сохранить до следующего года: часто его пристраивают на дереве возле дома.

К яйцам в Сербии отношение особое. Их красят и расписывают, а еще устраивают соревнования по битью яиц. Самый известный фестиваль проводится в местечке под названием Мокрин. Ежегодно он собирает несколько тысяч человек, и строгому жюри предстоит определить, чье яйцо окажется крепче.

Также на праздничной трапезе обязательно будет пасха, вино, а также цыгане: без них вообще ни один праздник на Балканах не обходится. Прямо в церковных дворах сербы устраивают шумные гуляния с хороводами и цыганским оркестром.

Общий праздник

Несмотря на различия в праздновании Пасхи среди православных народов мира, есть и общие традиции. Во многих странах принято приветствовать друг друга в праздничный день словами «Христос Воскресе» (разумеется, так, как это звучит на национальном языке), а отвечать следует – «воистину воскресе» - или близко по смыслу, с небольшими вариациями.

Традиционным цветом для пасхальных яиц считается красный. В христианстве яйцо символизирует Гроб Господень: согласно библейским преданиям, камень, которым был закрыт вход в пещеру, где был похоронен Иисус, по форме напоминал яйцо. А красный цвет связан с еще одной библейской историей. Когда равноапостольная мироносица Мария Магдалина пришла в Рим возвестить о воскрешении Христа и преподнесла в качестве дара императору Тиберию яйцо, он ответил, что, как яйцо имеет белый цвет, а не красный, так и мертвые воскреснуть не могут. В тот же миг яйцо окрасилось в красный цвет прямо у него в руке.

Еще одна общая традиция – игра в битки, или битье яйцами. Соревнующиеся должны взять в руку пасхальное яичко и ударить ими друг о друга. Тот, у кого яйцо не треснет – тот и выиграл. Почти на каждом праздничном столе обязательно будет присутствовать барашек. Ягненок символизирует жертву Христову.

К сожалению, в России эта традиция во многом утеряна, но стоит напомнить, что именно баранина на протяжении многих веков была традиционным мясом на Руси, а вовсе не говядина и уж тем более не свинина, которая считалась очень дорогим продуктом и забивалась лишь по большим праздникам. На Пасху – в том числе.