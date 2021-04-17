Так нельзя. Силовики напомнили россиянам о недопустимых фото на паспорт

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Россиянам напомнили о том, что фотографии на паспорт нельзя подвергать какой-либо художественной обработке.

«В целях обеспечения более точной визуальной идентификации граждан приказом МВД России введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз», — цитирует ТАСС слова специалиста пресс-центра МВД.

В ведомстве сообщили, что если на фотографии недостоверно отображены все особенности лица, то гражданам будет отказано в выдаче или замене документа.