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Так нельзя. Силовики напомнили россиянам о недопустимых фото на паспорт

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 10:46
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 10:46
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Силовики напомнили россиянам о недопустимых фото на паспорт

Россиянам напомнили о том, что фотографии на паспорт нельзя подвергать какой-либо художественной обработке.

«В целях обеспечения более точной визуальной идентификации граждан приказом МВД России введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз», — цитирует ТАСС слова специалиста пресс-центра МВД.

В ведомстве сообщили, что если на фотографии недостоверно отображены все особенности лица, то гражданам будет отказано в выдаче или замене документа.

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