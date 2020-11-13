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Таиланд решил пускать к себе только состоятельных туристов

Антон Мельников
13 ноября, 2020 21:12
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Таиланде открыли въезд для иностранцев, у которых на счете в банке хранится не менее 500 тысяч бат, что эквивалентно 1,3 млн рублей. Туристы с такими средствами могут подать заявку на получение вызы типа TR, которая позволяет пребывать в стране 60 суток и имеет возможность продления еще на 30 суток.

Также желающим приехать в Таиланд потребуется страховка с покрытием на сумму не менее 100 тыс. долларов на всё время пребывания в стране. В страховке должно быть предусмотрено лечение от коронавируса.

По прилёту туристы обязаны предоставить ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом и сдать повторный тест в аэропорту. После этого, прилетевшие должны отправиться на 14-дневный карантин.

Отметим, что пока официальное представительство Таиланда на территории России туристические визы не выдаёт. Примерные сроки возобновления выдачи документов в консульстве не уточнили, передаёт «Интерфакс».

темы
туризм
визы
Таиланд
коронавирус
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