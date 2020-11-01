Тайфун сдвинул с места миллион человек на Филиппинах

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Не менее одного миллиона человек пришлось эвакуировать филиппинским властям в связи с приближением тайфуна «Гони».

К настоящему времени природный катаклизм обрушился на остров Лусон - наиболее густонаселенный регион, в котором расположена столица государства, Манила. При этом, тайфун развил свою скорость ветра до 225 км/ч.

Несмотря на серьезную угрозу в отношении ряда районов Лусона, а также Минданао и Висайских островов, ожидается, что бедствие пройдет к югу от Манилы. Тем не менее, следующие 12 часов будут крайне опасны для жителей многих районов Филиппин.

Как сообщает «Интерфакс», «Гони» является самым крупным катаклизмом настигшим страну начиная с 2013 года, когда тайфун «Хайян» унес жизни более 6 тысяч человек.