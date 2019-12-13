Табачный дым Отечества

Шесть с лишним лет назад в России началась борьба с курением. В феврале 2013 года Государственная дума выпустила закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Его специалисты сочли едва ли не самым строгим в мире – любителям табака давали понять, что им придется изменить своим дурным привычкам. И перейти в разряд людей, почитающих здоровый образ жизни.

В статье 13 упомянутого закона (его автор - Сергей Вельмяйкин) говорится, что курить запрещается «на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров…»

На пачках сигарет появились устрашающие названия недугов, которые могут настигнуть людей с вредными привычками. А титры кинофильмов пополнились предупреждением бдительного Минздрава. Мол, в картине есть сцены табакокурения – срочно уведите детей от экрана! Сигареты подверглись дискриминации и в магазинах – их убрали с глаз долой, в закрытее шкафы. Опять же, чтобы ребятишки не соблазнялись...

Отвести свою никотиновую душу человек с сигаретой мог лишь на свежем воздухе и у себя дома. Впрочем, считалось, что количество любителей табака будет неуклонно снижаться год от года. И бодрые выкладки статистиков вроде бы это подтверждали. Если после принятия антитабачного закона курили 40 процентов населения, то в 2017 году их стало уже намного меньше - 26 процентов.

Однако чисто визуально не казалось, что курильщиков не стало намного меньше. Впрочем, по разговорам, расспросам выяснялось, что количество людей, которые действительно расстались с вредной привычкой, растет. Одни озаботились своим здоровьем, другие обеспокоились растущими ценами на сигареты.

Шло время, оптимизм нарастал. Год назад, в декабре 2018 года Министерство здравоохранения России в рамках борьбы с курением даже запланировало полностью запретить легальную продажу сигарет. Это должно произойти в 2050 году. Об этом говорилось в новом проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака, рассчитанной на 2019-2030 годы. Согласно этому документу, к 2040–2050 году число курящих россиян должно сократиться до пяти процентов.

«Главное - мы получили позитивный тренд и среди мужчин, совершенно заметный и отчетливый, - отмечал главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов. - Среди подростков также есть позитивная тенденция: количество начинающих курить существенно уменьшилось»

Бойцов настаивал, что законодательство в сфере курения необходимо совершенствовать и ужесточать. Новой опасностью эксперт называл электронные сигареты, отмечая, что рост потребления этого нового вида курения среди молодежи вырос практически в два раза.

Казалось, государство продолжит борьбу за здоровье своих граждан. Говорили, что Минздрав уже подготовил новую программу. Озвучивались планы: введение экологического налога, предложение запретить государственную поддержку кино в фильмах, где есть сцены курения. И, наконец, помогать тем, кто хочет покончить с вредной и опасной привычкой.

Однако – о, неведомая, непонятная Россия! - пошли разговоры, что курильщикам скоро дадут послабление. И вот слова материализовались в дела – вчера Государственная дума приняла закон, который разрешает открытие изолированных помещений для курения в аэропортах. Автором инициативы стал первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от «Единой России» Сергей Боярский. К слову, он сын народного артиста России Михаила Боярского. Когда-то Михаил Сергеевич был заядлым курильщиком. Он говорил, что неоднократно пытался бросить, но это ему не удавалось. Удалось ли, наконец? Не ведомо…

Теперь, после вступления закона в силу будет разрешено «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». Он будут организованы «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Итак, шесть лет не курили в аэропортах (дымить разрешалось только на расстоянии не менее 15-ти метров от здания), а теперь снова стали курить

Зачем российские парламентарии, долго ратовавшие за строгое за соблюдение антитабачного закона, вдруг пошли на попятную? Почему они перестали заботиться о здоровье граждан?

«Запретительные меры оказались неэффективными, - пояснил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль. - Вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и там дымили».

Никто почему-то не подумал, что загнанные в курилку люди будут получать не только свою долю никотина, но и чужую, от тех, кто дымит рядом. Наверняка эти помещения будут переполнены, и дым там будет стоять коромыслом. Короче говорят, выкурит человек одну сигарету, а покажется, что десять. И те, кто уже привыкли терпеть, не курить несколько часов в аэропорту и в полете, снова потянутся в задымленные камеры…

В пояснительной записке к закону говорится, что только за один год в одном аэропорту Шереметьево возбуждено около двух тысяч дел об административных правонарушениях в связи с курением. И потому им надо разрешить…

Получается, если курящие нарушают закон, значит, их надо в этом поощрять? Но это же абсурд! Выход простой - за нарушителями закона надо строже следить, чаще штрафовать. Ведь если люди часто нарушают правила дорожной безопасности, им следует разрешить ездить, как попало и переходить улицы, где угодно. Негоже, господа законодатели, устанавливать такие законы, которые с легкостью можно отменить!

Шесть лет нам на каждом углу твердили, что табак это яд, от него масса болезней. Люди – не все, но многие – это усвоили. Уже есть какие-то успехи в борьбе с этим пороком. И вдруг, в разгар наступления на курение Государственная дума призывает нас отступить…

Я все-таки хочу понять логику принятия этого, частично разрешающего курить закона. Впрочем, это не трудно. Поделюсь с читателями своей мыслью, впрочем, не слишком оригинальной.

В России очень сильно табачное лобби. Конечно, им крайне не выгодно снижение производства сигарет и, соответственно, сокращение числа курильщиков. А аэропорт – это место многолюдное, и курить могут многие. Курить и покупать, покупать новые пачки с устрашающими названиями. Впрочем, их давно уже никто боится. Привыкли…

Уверен, что курилки в аэропортах сделают платными. Вошел, заплатил, покурил. Возможен иной порядок действий, при котором подорожают билеты на самолеты, хотя автор законопроекта Боярский это отрицает. Но что помешает авиакомпаниям это сделать? Курилки – это же дополнительные услуги, верно? А за услуги надо платить!

Но не получится ли так, что за возможность курить заставят платить и не курящих? Или при покупке билетов у пассажиров будут спрашивать, подвержены ли они пороку или нет? И от этого будет зависеть цена полета?

Следующим шагом, вероятно, будет разрешение курить в поездах. Ведь и там пассажиры часто нарушают закон – украдкой дымят в туалетах и тамбурах. Почему бы и о них не порадеть депутатам?