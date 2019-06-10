Сюда уходит детство
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Фото: Kinovolna.tv

Фото: Kinovolna.tv

83 года назад начала работу студия ныне известная как «Союзмультфильм»

Историки кино до сих пор спорят о роли Иосифа Сталина в создании мультипликационного кино в Советском союзе, отдавал ли он такое распоряжение непосредственно. Но — исторический факт: в 1933 году в московском кинотеатре «Ударник» состоялся премьерный показ мультфильмов американской студии Уолта Диснея «Пароход Вилли» и «Три поросёнка».

Посмотрел эти работы и руководитель Советского государства, занятные рисованные истории привели вождя в восторг. А надо сказать, что Сталин был большим поклонником кинематографа, для него в Кремле был оборудован отдельный кинозал, где он смотрел и пересматривал практически все выходившие в прокат ленты. Особенно любил Иосиф Виссарионович фильм «Чапаев» братьев Васильевых, который пересматривал десятки раз.

Вы в мультфильмах не снимались?

Так что как минимум точно не был против, тем более что — вот уж совпадение — первые советские мультфильмы оказались выполнены в «диснеевской» манере. Это на первых порах были этюды с героями животными, почему-то человеческие персонажи пришли в советские мультфильмы не сразу, хотя объяснить это можно большей сложностью работы с такими сюжетами — не столько технической, сколько идейной. Ведь кино тех лет показывало не просто человека, а идею и подвиг. В общем, слишком тонкие материи для пока ещё экспериментального жанра.

Зато уже через год советская мультипликация стала цветной, а спустя ещё год в работу была внедрена технология ротоскопирования, получившая на жаргоне мультипликаторов вкусное название «эклер»

Её суть сводилась к тому, что сперва заданный сценарием сюжет снимался на натуре с живыми актёрами и настоящими животными, а потом уже реальные изображения покадрово прорисовывались художниками мультипликаторами. Так что, в ходовой шутке-вопросе «а вы снимались в мультфильмах?» есть лишь доля шутки.

К слову о мультипликаторах: первые анимационные фильмы в Союзе делали уже такие состоявшиеся мастера жанра, как Иван Иванов-Вано, Ольга Ходатаева, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Сутеев, Дмитрий Бабиченко, Александр Иванов, Пантелеймон Сазонов, Владимир Полковников, Леонид Амальрик и другие. Они же стали учителями для новых поколений коллег, свято хранивших полученную школу.

Мультфильмы и война

Первый курс мультипликаторов при студии был набран в 1940 году и его выпускники помимо отменной теоретической подготовки невольно получили уникальный опыт работы в условиях войны, когда решать пришлось уже отнюдь не развлекательно-познавательные задачи.

Хотя работа над уже начатыми и запланированными детскими проектами продолжалась, значительное время теперь уходило на создание агитационных материалом, анимированных инструкций для нужд Красной армии и мультипликационных шаржей для поднятия боевого духа.

Работа над новыми материалами в годы войны велась уже в Самарканде и Алма-Ате, куда «Союзмультфильм» был эвакуирован, и ковали там свою маленькую победу над врагом в основном женщины, пока большинство мужчин студии воевали на фронте

В эти крайне тяжёлые годы на студии «Союзмультфильм» вышли такие полюбившиеся миллионам советских детей работы как «Ёлка» Петра Носова и Михаила Цехановского, «Лиса, заяц и петух» Ольги Ходатаевой (обе в 1942 году), «Сказка о царе Салтане» (1943г.) «Краденое солнце» Ивана Иванова-Вано и «Синдбад-мореход» сестёр Валентины и Зинаиды Брумберг, «Орёл и крот» Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса и «Телефон» (1944г.) Михаила Цехановского.

В славной биографии студии «Союздетфильма» есть одно интересное обстоятельство, ставшее даже поводом для некоторых конспирологических версий: изначально мультипликаторам молодая советская власть почему-то решила отдать помещения ранее закрытых храмов. Почему не телевизионщикам и не киношникам — действительно любопытно.

Хотя вряд ли версии про намеренное поругание и чуть ли не сатанизм можно считать состоятельными. Как ни крути, размещение киностудии, снимающей мультфильмы для детей, с моральной точки зрения терпимее клуба или свинарника

Для создания рисованных мультфильмов студии выделили разорённый храм Николая Чудотворца на Новой Слободе, а для кукольных фильмов — храм Спаса Преображения в Спасопесковском переулке на Арбате. Он был возвращён мультипликаторами Русской православной церкви первым, ещё  в 1991 году, а вот передача храма на Долгоруковской улице затянулась до октября 2017 года, когда «Союзмультфильм» наконец переехал в район телецентра «Останкино». Где и трудится по сей день.

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