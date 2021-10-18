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«Связанную» с Тарзаном женщину отправили в колонию на пять лет по его просьбе
18 октября, 2021 16:07
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Alexander Keltik/Russian Look
Таганский суд Москвы признал 49-летнюю Антонину Саввидис виновной и приговорил ее к пяти годам колонии за вымогательство около двух миллионов рублей у российского актера и стриптизера Сергея Глушко (известного под псевдонимом «Тарзан»).
Напомним, артист обратился к силовикам с заявлением о том, что его шантажируют, в конце прошлого года. Злоумышленницы угрожали в перепискеТарзану публикацией в Интернете сведений «личного характера», которые опорочат его на всю страну, если он откажется отдавать деньги.
Саввидис была задержана полицейскими при передаче 2 млн рублей в рамках оперативного эксперимента. Её сообщницу, 21-летнюю Екатерину Колисниченко схватили чуть позже, передаёт Znak.com.
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