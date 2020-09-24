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Связанный с опальным генералом МВД банкир два месяца не будет наслаждаться жизнью

Кирилл Савушкин
24 сентября, 2020 20:16
1 мин
Photo
Flickr

Бывший заместитель руководителя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев оказался под арестом. причиной стала связь с подозреваемым в получении взятки экс-начальником УМВД Екатеринбурга генерал-майором Игорем Трифоновым.

Решение об аресте банкира принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Коноплев пробудет в руках правоохранителей до 16 ноября 2020 года.

Данное постановление обретет свою законную силу через трое суток. При этом адвокаты имеют возможность обжаловать решение суда, передает REGNUM.

темы
МВД
взятка
арест
банкир
1 мин