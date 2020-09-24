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Общество
Связанный с опальным генералом МВД банкир два месяца не будет наслаждаться жизнью
24 сентября, 2020 20:16
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Бывший заместитель руководителя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев оказался под арестом. причиной стала связь с подозреваемым в получении взятки экс-начальником УМВД Екатеринбурга генерал-майором Игорем Трифоновым.
Решение об аресте банкира принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Коноплев пробудет в руках правоохранителей до 16 ноября 2020 года.
Данное постановление обретет свою законную силу через трое суток. При этом адвокаты имеют возможность обжаловать решение суда, передает REGNUM.
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