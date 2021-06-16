Связанный и с Путиным и с Ходорковским следователь Генпрокуратуры умер в больнице
В московской больнице в Коммунарке умер бывший следователь Генеральной прокуратуры РФ Владимир Лысейко. Он возглавлял управление Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел, под его руководством проходило громкое дело против Михаила Ходорковского.
Лысейко был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, смерть наступила от вызванных болезнью осложнений.
О смерти экс-сотрудника Генпрокуратуры рассказал его друг актер Станислав Садальский.
«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V», — написал актер в соцсети Instagram.
Лысейко был сотрудником российской Генпрокуратуры еще со времен СССР, напоминает «РБК».
Под его руководством в управлении прошел ряд громких разбирательств. В 1998 году Лысейко завёл уголовное дело на бывшего главу Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в чью команду входил будущий президент РФ Владимир Путин.
Также под началом Лысейко проходило дело против экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и разбирательство по делу основателя телекомпании «НТВ» Владимира Гусинского.
Пост главы управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Лысейко покинул в 2006 году.