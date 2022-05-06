Свыше половины жителей Москвы готовы уйти из жизни при помощи эвтаназии
71% опрошенных москвичей, учтя все «за» и «против» подобного способа, высказались за легализацию добровольного окончания жизни для неизлечимых больных.
В ходе исследования, которое проводили социологи из группы «Мосопрос», респондентам предлагалось не просто высказаться «за» или «против», а привести доводы как в пользу эвтаназии, так и против нее.
В первую графу попали аргументы «избавляет неизлечимых от страданий, а их родственников – от тяжелого морального и физического труда по уходу». Во вторую: «сам больной может неадекватно оценить свое состояние и решение по эвтаназии». Кроме того, неразрешимым вопросом остается позиция верующих христиан, которым религия запрещает добровольный уход из жизни.
Тем не менее, - сообщает «Moskvichmag», - семеро из десяти опрошенных жителей столицы считают целесообразной разрешить в стране эвтаназию.
Самыми лояльными к этой мере оказалось население Зеленограда и Новой Москвы, а также жителей Тверского округа Москвы и Выхино-Жулебино.
Почти поровну разделились голоса жителей Головинского района: 52% опрошенных высказались «за» и 48% - «против».