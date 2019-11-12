До свидания: Кипр лишит гражданства богатых россиян

Власти Кипра отберут гражданство у иностранных богачей, чьи капиталы покажутся им подозрительными. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел республики Константинос Петридис.

По его словам, такое решение принято не самим полицейским ведомством, а кабинетом министров, то есть носит принципиальный характер. Пока в списке на выбывание – 26 иностранцев, но в ближайшее время их число может кратно возрасти: ведь в планах кипрских властей – проверить около двух тысяч зарубежных предпринимателей, получивших гражданство за инвестиции в экономику острова.

Инвестор сделал свое дело, инвестор может уходить

Так называемые «золотые паспорта» Кипр начал раздавать в 2014 году, когда его экономика пребывала в шоке от недавно перенесенного кризиса и отчаянно нуждалась в притоке свежих миллиардов. По условиям, гражданство выдавалось за покупку недвижимости стоимостью в 2 – 2,5 млн евро (в зависимости от ее инвестиционного статуса) или вложение аналогичной суммы в кипрский бизнес.

При обоих вариантах для получения гражданства необходимо было еще и заплатить 150 тысяч евро государству. Аналогичная, но чуть более дешевая программа предусматривалась для тех, кто не имел денег на покупку паспорта, но очень хотел жить на острове. Для таких «страдальцев» ввели платный вид на жительство (ВНЖ). Ценник на него составил 300 тысяч евро инвестиций и 30 тысяч взноса в госфонды

Нужно ли говорить, что обе программы оказались весьма привлекательны для разного рода «эффективных менеджеров» и «крепких хозяйственников» из стран третьего, да и второго мира. Для сравнения – оформление инвестиционного ВНЖ в Испании и Португалии стоит полмиллиона евро. И это просто разрешение легально жить на территории страны, без каких-либо гарантий и привилегий. Однако ВНЖ – документ хоть и приятный, но не сильно полезный. Это не паспорт, которым, в случае чего, можно прикрыться от правоохранителей обворованной родины.

Фактически, Никосия предлагала возможность стать гражданином ЕС по демпинговым ценам. Как выяснилось – ненадолго.

Паспортная проституция принесла Кипру года около шести миллиардов евро, что для небольшого государства весьма существенно. В нагрузку к этим деньгам киприоты получили около четырех тысяч новых сограждан. Естественно, денежные мешки с мутным прошлым никакой любви и уважения не вызывают, и едва местные власти убедились, что кризис прошел, и в обозримом будущем возвращаться не собирается – тут же встал вопрос о том, каким трудом нажиты эти капиталы.

Всем спасибо, все свободны

Формальным основанием для начала масштабного расследования стали требования Еврокомиссии, сильно обеспокоенной, что Кипр пускает на территорию благоустроенного и лампового ЕС не пойми кого (на фоне миллионов нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока несколько тысяч миллионеров и миллиардеров с потенциально незаконными состояниями действительно выглядят серьезной угрозой).

Еще одним предлогом, а точнее – инфоповодом для начала охоты на ведьм стал скандал с выдачей кипрского гражданства малазийскому предпринимателю Джо Лоу, обвиняемому в миллиардных хищениях госсредств.

На самом же деле, раскулачивание нуворишей с купленными паспортами было делом времени. И кипрские чиновники это даже не особенно скрывают

В частности, тот же глава МВД Петридис, сообщивший о пересмотре итогов платной раздачи паспортов, прямо и честно заявил, что при помощи этой программы государство получило значительные инвестиции, оплатило ряд дорогостоящих инфраструктурных проектов… но теперь ситуация изменилась, и «сегодня экономика (острова) уже не зависит от практики выдачи «золотых паспортов».

Все четко и по делу: спасибо, дорогие иностранцы, за ваши деньги. Благодаря им мы пережили тяжелые времена, и будем жить еще лучше. Но уже без вас. Вам пора по домам, к вашим обманутым вкладчикам, обворованным партнерам и уголовным делам. Никаких сантиментов и слюнявых рассуждений о неприкосновенной частной собственности, международном праве и о том, что закон не имеет обратной силы.

Наших там нет

Примечательно, что хотя власти пока и не раскрывают имен и национальной принадлежности 26 будущих лишенцев, СМИ выяснили, что среди них находятся девять россиян, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое выходцев из Кении, один иранец и упоминавшийся выше Остап Бендер из Малайзии. Группа камбоджийцев, предположительно, имеет тесные родственные связи с Хун Сеном – премьер-министром этой страны. Одним из кенийцев является миллиардер Хамфри Кариуки, подозреваемый в уклонении от налогов.

Впрочем, интересно не это. Обращает на себя внимание, что россияне составляют самую многочисленную группу инвесторов, которые попрощаются со своим кипрским гражданством. И если в тех двух тысячах иностранцев, которых кипрские МВД и прокуратура только намереваются проверить, пропорции плюс-минус сохранятся – может статься, что перед нерадостными перспективами возвращения в РФ могут оказаться более 600 россиян

Являются ли эти люди нашими согражданами? С формальной, юридической точки зрения – да. Но по сути – давно уже нет. И дело даже не в том, что их капиталы настолько явно криминальные, что кипрские власти решили аннулировать их гражданство. Дело в том, что эти люди решили обустраивать чужой далекий остров вместо собственной родины. Купленные ими виллы – это непостроенные в России дороги, разваливающиеся больницы и школы, ветхое жилье, десятилетиями не видевшее капремонта, нищенские зарплаты и украденные пенсии сограждан. Их «золотые паспорта» – красивая жизнь за чужой счет. И это здесь, в пределах России, данные господа считают себя королями жизни и офшорной аристократией (да и то – до первого уголовного дела). Для европейцев же вся эта публика – банальные денежные мешки, которых следует трясти, а при случае можно и выпотрошить.

Финансовый садомазохизм

Кипрские власти уже не раз демонстрировали склонности к масштабной конфискации чужих капиталов. В марте 2013-го, оказавшись перед угрозой технического дефолта, руководство республики ввело экстренный 20-процентный налог на все депозиты, превышающие 100 тысяч евро. Фактически, это была конфискация иностранных активов.

Первоначально Еврокомиссия и МВФ требовали ввести налог в 9,9% на все вклады в кипрских банках. Однако правительство решило, что не станет обижать своих избирателей (средний вклад коренных киприотов на тот момент не превышал 20 тысяч евро), и сочло, что праздник оплатят иностранцы. А чтобы богатенькие буратины не вывели свои деньги в другие офшоры, в стране на неделю было остановлено трансграничное движение капиталов, и даже снятие наличности в банкоматах ограничили суммами из разряда «на чашку кофе и пачку сигарет».

Помнится, тогда действия кипрских властей сильно возмутили российское руководство. Как так: конфисковывать чужие деньги? Разве порядочные люди так поступают? Тем временем порядочные люди собрали необходимые им 7 млрд евро, получили помощь от Брюсселя и успешно преодолели кризис

Примечательно, что Москва предлагала Никосии другой путь решения проблемы: Россия была готова предоставить республике средства, необходимые на перезапуск финансовой системы в обмен на разрешение «Газпрому» добывать газ на шельфе острова. Но киприоты справедливо решили, что газ – это их национальное достояние, а за небольшую конфискацию спрятанных у них миллиардов им все равно ничего не будет.

Несколько позже островитяне показали, что способны по-хозяйски распоряжаться не только деньгами частных инвесторов, но и средствами других государств. Продемонстрировали они это, как водится, на российских деньгах. Дело в том, что в 2011-м Россия выдала Кипру заем в 2,5 млрд евро под 4,5% годовых. Процент был настолько льготным, что российское руководство даже несколько лет спустя не смогло внятно объяснить, с какого перепугу Москва занялась такой благотворительностью.

«Внутри страны кредиты выдают коммерческие финансовые организации физическим лицам в данном случае, а на межгосударственной основе кредиты выдаются не физическим лицам, а государствам под государственные гарантии. Соответственно, ставки там совершенно другие. Можно даже полагать, что это в известной степени диверсификации наших резервов. Но, конечно, пример с Кипром говорит о том, что это не всегда надежные вложения», – констатировал в 2013 году Владимир Путин

Но и этого киприотам показалось мало. Частично конфисковав депозиты российского олигархоза, правительство страны обратилось к Москве… с просьбой реструктуризировать долг. Никосия попросила отсрочить выплату займа на пять лет, одновременно понизив процент до 2,5%. Маневр означал, что Россия недополучит порядка 250 млн евро.

Естественно, российские власти на это предложение… согласились. Известен ли в новейшей истории хоть один случай, когда Москва начала бы выкручивать руки и выбивать ногами деньги из иностранного заемщика? Увы, нет.

По новому соглашению срок окончательного погашения долга передвинули с 2016-го на 2021-й. Однако весной текущего года Кипр выпустил два пакета евробондов, средства, от продажи которых были использованы для досрочного погашения оставшейся части долга. Благодаря этой операции Кипр лишил РФ двухгодичных процентов.

В российском же Минфине только развели руками: мол, имеют право, такое уж у нас с ними соглашение

Имея перед глазами такой опыт, инвестировать в Кипр – хоть в гражданство, хоть в недвижимость – могут либо очень богатые (кому полмиллиона евро туда, полмиллиона сюда – пустяки, дело житейское), либо уж совсем альтернативно одаренные граждане.

Большая порка и важный урок

На деле то, что происходит сейчас в Европе с российскими элитариями, – все эти персональные санкции, конфискации, аресты и демонстративные унижения, – все это весьма хорошо и полезно для России и живущих здесь людей. Долгое время основной идеей нашего правящего класса была нехитрая формула: наворовать здесь – утащить туда. Уже 20 лет богатейшие россияне выстраивают жизнь по этому канону. И даже всерьез верят, что здесь они «на вахте», а там – стали «своими». Почти настоящими англичанами, американцами, французами и, прости господи, киприотами.

И вот теперь западные государства преподают им очень важный и серьезный урок. Вы не свои. И ничего своего у вас здесь нет, и не будет.

В Европе, в США, даже на крохотном остове в восточной части Средиземного моря, с двумя британскими базами и частично оккупированном Турцией, – даже там есть своя национальная элита. И все короны-мантии там данным-давно расписаны, и никто с выскочками и ворами делиться не собирается

В свое время Бонапарт, изрядно, конечно, скомпрометированный за последние дни историей с питерским доцентом-расчленителем, – заявил, что народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. Что ж: похоже, российскому правящему классу предстоит усвоить аналогичную истину. Элите, не желающей содержать и благоустраивать свою страну, придется содержать и благоустраивать чужие. Правда, элитой она в этих странах все равно не станет, но это пока не для всех очевидно.