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Светящаяся курица ошарашила вышедшую ночью на кухню украинку

Кирилл Савушкин
1 ноября, 2020 09:37
1 мин
Photo
Flickr

В украинском Ивано-Франковске произошел необычный случай. Местная жительница опубликовала сообщение о светящейся курице в Facebook.

По словам женщины, она приобрела курицу для приготовления борща. Однако, выйдя ночью на кухню, обнаружила исходящий от нее свет. Кроме того, светился даже жир, оставшийся на пальцах.

«Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю - а оно светится! Только голограммы не показывает», - рассказала Елена Заславская. Явление осталось для украинки загадкой и она попросила пользователей сети поделиться своими версиями.

При этом, борщ из курицы, купленной в розничной сети «Сильпо», оказался, по словам женщины, «очень хорош».

В пресс-службе «Сильпо» обращение Заславской пока оставили без ответа, передает РИА «Новости».

темы
Украина
магазин
курица
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