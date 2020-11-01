Светящаяся курица ошарашила вышедшую ночью на кухню украинку

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В украинском Ивано-Франковске произошел необычный случай. Местная жительница опубликовала сообщение о светящейся курице в Facebook.

По словам женщины, она приобрела курицу для приготовления борща. Однако, выйдя ночью на кухню, обнаружила исходящий от нее свет. Кроме того, светился даже жир, оставшийся на пальцах.

«Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю - а оно светится! Только голограммы не показывает», - рассказала Елена Заславская. Явление осталось для украинки загадкой и она попросила пользователей сети поделиться своими версиями.

При этом, борщ из курицы, купленной в розничной сети «Сильпо», оказался, по словам женщины, «очень хорош».

В пресс-службе «Сильпо» обращение Заславской пока оставили без ответа, передает РИА «Новости».