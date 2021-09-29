Светлана Тихановская может встать в один ряд с Бараком Обамой и Михаилом Горбачевым
Оппозиционный экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в этом году стала одной из главных претенденток на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов по «нобелевке» из Норвегии.
По мнению собеседников агентства, присуждение награды Тихановской даст «отклик» по всему миру и отразит реакцию на «сползание» многих стран к автократии.
Соперницей Тихановской по премии мира названа эко-активистка Грета Тунберг и ряд организаций, которые занимаются защитой прав журналистов, отмечает Zerkalo.io.
Напомним, Нобелевская премия мира присуждается лицам и организациям, которые, по мнению жюри, внесли значительный вклад в укрепление мира. Среди лауреатов этой премии в прошлом 44-й президент США Барак Обама, который был отмечен наградой за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами. Также Нобелевскую премию мира получал президент СССР Михаил Горбачев за его роль «в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».