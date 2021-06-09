«Сверим Часы»: Общероссийский народный фронт запустил свое шоу на YouTube
Бизнес-платформа Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустила свое ежемесячное шоу «Сверим Часы» на YouTube. 7 июня были опубликованы первые выпуски программы.
Первыми гостями шоу стали Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества и Олег Егоров, глава городского округа Черноголовка.
В выпуске с Поликановым темой для обсуждения стали новые форматы работы с молодежью. Своим опытом поделились Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание», Артем Елмуратов, сооснователь генетической компании Genotek и Иван Коломоец, основатель «Учи.ру».
Проблему развития небольшого города, совместно с Олегом Егоровым, решали такие предприниматели как Максим Чернин, сооснователь платформы «Доктор Рядом», Максим Журило, сооснователь проекта I Love Supersport, Леонид Козлов, основатель коливингов «Лето».
Шоу проходит по модели mastermind, широко использующейся группами предпринимателей по всему миру для решения сложных бизнес-задач. Такой подход позволяет не только генерировать уникальные идеи и подходы к решению проблем, но и погрузиться в ситуацию за короткий промежуток времени.
«Данное бизнес-шоу направлено на укрепление позиции предпринимателя, как человека, который стремится своими силами не только укрепить свой бизнес, но и улучшить жизнь обычных людей. Этим проектом мы хотим сократить разрыв между предпринимателями, государственными служащими и жителями нашей страны» - прокомментировал Михаил Палей, сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ.