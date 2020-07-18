Свердловским тусовщикам грозит уголовное преследование

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В Свердловском МВД ищут организаторов вечеринки, прошедшей прямо под окнами правительства региона. Дискотека пришлась на период действия коронавирусных ограничений.

По данным СМИ, в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, хорошо провести время собралось несколько сотен человек.

«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются организаторы», - прокомментировали ситуацию в УМВД по Свердловской области.

Напомним, регион находится на втором месте в России после Москвы по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. Общее число заболевших в области составляет 17 544, передает РИА «Новости».