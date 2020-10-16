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Общество
Свердловские власти поборятся с коронавирусом в ущерб детям-инвалидам
16 октября, 2020 15:31
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Власти Свердловской области приняли решение отдать под обсерватор для коронавирусных пациентов детский центр «Луч».
Центр принимал у себя пациентов с такими диагнозами как аутизм и ДЦП. По словам родителей проживавших в центре детей, власти просят их освободить территорию «Луча».
Региональный оперштаб, в свою очередь, сообщил, что центр «переводится в режим обсервационного госпиталя для медицинского наблюдения за контактными детьми». Чиновники утверждают, что дети будут переведены в другие профильные центры, передает REGNUM.
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