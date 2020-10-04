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Суточный прирост заболевших коронавирусом в России пробил новую планку

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 11:43
1 мин
Photo
Flickr

В течение минувших суток на территории РФ было зафиксировано порядка 10 499 новых заразившихся COVID-19.

Данный показатель стал самым крупным с 15 мая. Наибольший рост выявлен в Москве (3327 человек), Санкт-Петербурге (392 человека) и Подмосковье (296 человек) .

Как сообщает «Коммерсантъ», общее количество зараженных COVID-19 в России, по официальным данным, составляет 1 215 001 человек.

темы
коронавирус
пандемия
статистика
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