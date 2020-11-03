Супруги в Москве воспитывали детей собачьим поводком и ставили в угол на несколько суток

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Супруги в Москве воспитывали детей собачьим поводком и на несколько суток ставили в угол. О происходящем в семье рассказала мать, которая так сильно избила 4-х-летнего сына, что испугалась и позвонила в полицию.

Иван и Екатерина познакомились 3 года назад, когда у женщины уже было трое детей. В 2018 году у пары родилась дочь.

Семья считалась благополучной. Рассказ Екатерины полицейским перевернул представление о семье.

Оказалось, что детей постоянно пороли ремнем и били собачьим поводком. Несовершеннолетних поместили в больницу, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Екатерина и Иван взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» - она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В Волгоградской области неадекватные родители пытались изгнать бесов из 10-летнего сына. Видео с обрядами попало в интернет.