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Супруги в Москве воспитывали детей собачьим поводком и ставили в угол на несколько суток

Лилия Караева
3 ноября, 2020 12:49
1 мин
Собачий поводок
Piqsels.com

Супруги в Москве воспитывали детей собачьим поводком и на несколько суток ставили в угол. О происходящем в семье рассказала мать, которая так сильно избила 4-х-летнего сына, что испугалась и позвонила в полицию.

Иван и Екатерина познакомились 3 года назад, когда у женщины уже было трое детей. В 2018 году у пары родилась дочь.

Семья считалась благополучной. Рассказ Екатерины полицейским перевернул представление о семье.

Оказалось, что детей постоянно пороли ремнем и били собачьим поводком. Несовершеннолетних поместили в больницу, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Екатерина и Иван взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» - она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В Волгоградской области неадекватные родители пытались изгнать бесов из 10-летнего сына. Видео с обрядами попало в интернет.

темы
Москва
происшествия
дети
семья
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