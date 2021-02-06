Супруга российского певца скончалась в красноярской больнице

Общество

Супруга российского певца Ярослава Сумишевского скончалась в краевой больнице. Об этом сегодня, 6 февраля, артист рассказал на своей странице в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что певец и его супруга пострадали в ДТП, в результате которого 29 января погиб председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков.

Александр был за рулём, и на внедорожнике выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом. Сумишевского везли для выступления на концерте в селе Солгон Ужурского района Красноярского края. Он получил сотрясение, а его жена ушла в кому, пишет сетевое издание ТВК Красноярск.