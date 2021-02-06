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Супруга российского певца скончалась в красноярской больнице

Сергей Михневич
6 февраля, 2021 09:58
1 мин
Сергей Михневич
6 февраля, 2021 09:58
1 мин
Супруга российского певца скончалась в красноярской больнице
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Супруга российского певца Ярослава Сумишевского скончалась в краевой больнице. Об этом сегодня, 6 февраля, артист рассказал на своей странице в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что певец и его супруга пострадали в ДТП, в результате которого 29 января погиб председатель Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков.

Александр был за рулём, и на внедорожнике выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом. Сумишевского везли для выступления на концерте в селе Солгон Ужурского района Красноярского края. Он получил сотрясение, а его жена ушла в кому, пишет сетевое издание ТВК Красноярск.

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