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Супруга президента Франции подаст в суд на распространителей слухов о ее попытке сменить пол
20 декабря, 2021 16:05
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Vincent Isore/Keystone Press Agency
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит намерена подать жалобу на распространителей слухов. В Интернете разлеталась информация о том, что первая леди на самом деле не была женщиной с рождения.
В последние дни слухи о личности первой леди только разрастаются. В прошлый понедельник в Твиттере стали появляться сведения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной и звали её Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия).
«Эксперты» не стали уточнять, когда именно жена лидера Франции успела сделать операцию по смене пола и как её перенесла, однако сплетникам удалось повесить на неё ярлык «трансгендер», с чем Брижит Макрон категорически отказывается мириться, передает BFM TV.
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