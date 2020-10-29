Сухогруз пошел на таран боевого корабля и разрубил его пополам

фото: Wikipedia

Торговое судно, шедшее под флагом Португалии, протаранило минный тральщик ВМС Греции. Для боевого корабля столкновение закончилось плачевно.

Сухогруз получил незначительные повреждения, а греческий военный корабль был разрезан на две половины, ему оторвало корму, и он затонул. В результате пострадали 27 человек, они были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются, ведется допрос капитана сухогруза, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что крейсер США внезапно пересек курс российского корабля в Восточно-Китайском море. Это едва не привело к столкновению.