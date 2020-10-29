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Общество
Сухогруз пошел на таран боевого корабля и разрубил его пополам
29 октября, 2020 07:10
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фото: Wikipedia
Торговое судно, шедшее под флагом Португалии, протаранило минный тральщик ВМС Греции. Для боевого корабля столкновение закончилось плачевно.
Сухогруз получил незначительные повреждения, а греческий военный корабль был разрезан на две половины, ему оторвало корму, и он затонул. В результате пострадали 27 человек, они были госпитализированы.
Обстоятельства происшествия выясняются, ведется допрос капитана сухогруза, пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что крейсер США внезапно пересек курс российского корабля в Восточно-Китайском море. Это едва не привело к столкновению.
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