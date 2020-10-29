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Сухогруз пошел на таран боевого корабля и разрубил его пополам

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 07:10
1 мин
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фото: Wikipedia

Торговое судно, шедшее под флагом Португалии, протаранило минный тральщик ВМС Греции. Для боевого корабля столкновение закончилось плачевно.

Сухогруз получил незначительные повреждения, а греческий военный корабль был разрезан на две половины, ему оторвало корму, и он затонул. В результате пострадали 27 человек, они были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются, ведется допрос капитана сухогруза, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что крейсер США внезапно пересек курс российского корабля в Восточно-Китайском море. Это едва не привело к столкновению.

темы
общество
Греция
происшествие
Португалия
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