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Судимая за аферу с имуществом Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком

Лилия Караева
8 октября, 2020 12:07
1 мин
Евгения Васильева
Yuga.ru

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, осужденная на 5 лет колонии общего режима, стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). О том, что она является членом РАХ, сказано на сайте самой академии.

Там говорится, что Васильева ведет художественную деятельность с 2014 года. Она работает под псевдонимом Eva.

Васильева провела 13 персональных выставок, написала 15 монографий на тему современного искусства, отмечает Lenta.ru.

Имя Васильевой стало известно общественности после уголовного дела в 2012 году о махинациях с имуществом Минобороны. Она была главным фигурантом, но не признавала вину. В 2015 году ее приговорили к пяти годам заключения, но с учетом домашнего ареста Васильева провела в тюрьме около месяца и вышла условно-досрочно.

темы
академик
Евгения Васильева
Российская академия художеств
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