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Суды Петербурга смягчили свою позицию в отношении одиночных пикетчиков
5 мая, 2022 16:24
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Второй за неделю иск о дискредитации действий Российской армии на Украине отклонен в городе на Неве.
На плакате, из-за которого гражданин Петербурга был задержан сотрудниками полиции на Исаакиевской площади, значилось: «Иконы МИРоточат». Прокуратура нашла в надписи нечто предосудительное, однако Октябрьский городской суд такового не усмотрел, и иск в отношении гражданина Вадима Дударева отклонил, - сообщает «Интерфакс».
Ранее аналогичное решение принял Куйбышевский районный суд, не нашедший нарушений закона в действиях другого пикетчика. Тот вышел на Невский с самодельным плакатом, построенном на антонимах: «Война – мир, свобода – рабство, незнание – сила» с итоговым резюме «хватит искажений»
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