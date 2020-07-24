Судьба фигурантов дела «Нового величия» станет известна 6 августа

Общество

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6 августа Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу «Нового величия». Заседание назначено на 12.00 мск, пишет ТАСС.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были задержаны еще весной 2018 года. Адвокаты задержанных утверждают, что против них дал сотрудник ФСБ, также состоявший в «Новом величии». Именно он предложил сделать из оппозиционного чата политическое движение, что дало властям возможность завести на участников сообщества уголовное дело.

Двое фигурантов дела — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — уже были осуждена на 2,5 года колонии и 1,5 года условно, соответственно. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов скрывается на Украине.

Позднее Ребровский отказался от своих первоначальных показаний. Ему отменили реальный срок и отпустили под подписку о невыезде. Дело в отношении фигуранта вернули на новое рассмотрение.

14 июля обвинение попросило приговорить трех фигурантов дела к срокам до 7,5 лет, а осатвшихся четверых — к условным срокам.