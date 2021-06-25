Суд запретил паблик художницы Юлии Цветковой в «ВК» за «изображение женских половых органов»
Центральный суд Комсомольска-на-Амуре запретил группу в социальной сети «ВКонтакте» «Монологи вагины». Её вела художница Юлия Цветкова. Заблокировать паблик в России решили из-за публикации в нём «порнографических изображений женских половых органов».
С иском о необходимости закрыть группу обратился местный прокурор.
В суде постановили, что информация, опубликованная в группе, «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию», передаёт МБХ медиа.
Принято решение включить паблик художники в реестр запрещённой информации. По словам матери Цветковой, решение будет обжаловано, поскольку на заседание девушку даже не стали приглашать.
Напомним, два года назад Юлия Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии из-за своих рисунков, которые она публиковала в соцсети, в 2019-м году.
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