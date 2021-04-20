Суд еще на год отложил приговор россиянам по делу о гибели 298 человек в самолете

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Приговор по делу о крушении малайзийского Boieng рейса MH17 отложили еще на год. По нему проходят четыре фигуранта: трое россиян и один украинец.

На 2021 год намечены несколько блоков слушаний.

«...В этом году суд не планирует вынесения приговоров», - сказала РИА Новости судья Окружного суда Гааги Мария Кнайф.

Рассмотрение дела начнется 7 июня.

Напомним, самолет из Амстердама в Куала-Лумпур разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Они могли иметь отношение к перемещению комплекса «Бук» - предположительно, из него сбит лайнер.

Ранее сообщалось, что в телах членов экипажа нашли стальные осколки, в том числе в форме бабочки. Они характерны для «Буков».