Суд впервые отнял у обанкротившегося россиянина единственный дом
Житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин стал первым в России банкротом, у которого суд отнял его единственное жилье. Мужчина задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей.
По имеющимся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве данным, на которые обратили внимание журналисты «Коммерсанта», Поторочин был признан банкротом в мае 2018 года. После этого мужчина попросил исключить из конкурсной массы свою пятикомнатную квартиру общей площадью почти в 150 квадратных метров, его единственное жилье.
Арбитражный суд свердловской области эту просьбу удовлетворил, однако кассационный суд отправил дело Поторочина на новое рассмотрение.
В следующем году кредиторы, желая вернуть свои деньги, проголосовали за замену пятикомнатной квартиры Поторочина на однокомнатную, площадью чуть больше 30 квадратных метров. Несостоятельный гражданин пытался оспорить это решение, однако суд счел его разумным и отнял у екатеринбуржца его жилье.