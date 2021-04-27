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Суд вынес приговор по громкому делу блогера заморозившему насмерть свою девушку

Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:05
1 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 19:05
1 мин
Telegram-канал Mash
Telegram-канал Mash

Подмосковный Раменский суд вынес приговор блогеру Стасу Решетняку, который также известен как Reeflay. Юноша был фигурантом громкого дела о смерти девушки во время онлайн-стрима. Блогера приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Этом рассказала пресс-служба прокуратуры Московской области.

2 декабря 2020 года молодой человек в эфире онлайн-стрима избил свою девушку Валю и выгнал её раздетой на балкон. Спустя несколько часов она умерла. В ходе разбирательств было установлено, что Валя скончалась от «сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы».

Суд признал Решетняка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девушки.

Сам блогер свою вину признал и раскаялся в содеянном, отмечает Telegram-канал Mash.

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