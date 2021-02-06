Суд в Москве выпустил из СИЗО подозреваемого в покушении бизнесмена

Общество

Мосгорсуд пришел к решению о необходимости изменить меру пресечения в отношении Олега Карчева. Совладельца компании Merlion подозревают в покушении на убийство.

По данным следствия подсудимый, а также его партнеры Алексей Абрамов, Владислав Магнутов и Борис Левин, «заказали» убийство бывшего гендиректора дистрибьютора техники Merlion Вячеслава Симоненко. В его дом было заброшено несколько бутылок с зажигательной смесью, что вызвало пожар.

Спор между партнерами завязался после требования Симоненко выдать ему, по его мнению, недополученные после ухода из компании, $4,5 млн.

Мера пресечения заменена на домашний арест. Защита настаивает на том, что Симоненко, выступающий потерпевшим, занимался вымогательством, передает «Интерфакс».