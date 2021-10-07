Суд США договорился с Олегом Тиньковым до вынесения приговора и согласился принять 449 млн долларов
Бизнесмен Олег Тиньков единовременно выплатит 448,96 млн долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Это будет сделано до 29 октября - дня, когда ему огласят приговор.
В документах из электронной базы говорится, что банкир должен передать эту сумму клерку суда в виде электронного перевода, чека или денежного ордера. Суд направит деньги Налоговому управлению.
Озвученная сумма входит в 506 млн долларов, которые Тиньков обязался заплатить в рамках дела. Это невыплаченные налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за гражданское мошенничество.
Распоряжение принять деньги может говорить о том, что сделка одобрена судом, пишет РИА Новости.
Процесс по делу не закончен. Прокуратура обещала не требовать для Тинькова тюремного срока. Ему может грозить год надзора, не исключен дополнительный штраф в размере 250 тыс. долларов.
Тинькова обвиняют в налоговом мошенничестве. Бизнесмен мог скрыть многомиллиардные активы, когда в 2013 году подавал документы на отказ от гражданства США. Он имел американский паспорт с 1996 по 2013 годы.