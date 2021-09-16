Суд приостановил связанный с Мирзализаде приказ МВД. Но въехать никто никуда не может
Замоскворецкий суд Москвы временно заморозил приказ МВД в отношении комика Идрака Мирзализаде. Напомним, ведомство приняло решение о нежелательности пребывания стендапера в стране после его монолога про испачканный русскими матрас.
О приостановке приказа сообщил адвокат комика Сергей Бадамшин. Он разъяснил, что распоряжение МВД не должно выполняться всё время рассмотрения дела судом и до вступления решения в законную силу.
«Въехать, конечно, никто никуда не может», - сказал защитник «Подъему».
Ранее Мирзализаде подал иск к МВД. В нем оспаривается пожизненный запрет на въезд в Россию. Рассмотрение иска назначено на 5 октября.
Комик имел вид на жительство в России. Проблемы начались после его выступления с монологом о съемных квартирах, в котором он сравнил русских с обгаженным матрасом. Суд назначил стендаперу 10 суток ареста. Позже МВД вынесло запрет на его пребывание в стране.