Суд отклонил досудебное урегулирование по делу о сексуальном насилии Вайнштейна

Общество

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14 июля суд США отклонил предложение о гражданском урегулировании по групповым искам к Харви Вайнштейну, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении женщин. Фонд, который был создан для урегулирования, составлял почти 19 миллионов долларов.

Окружной судья США Элвин Хеллерстайн заявил, что досудебное урегулирование будет несправедливым по отношению к женщинам, которые пострадали от действий Вайнштейна. Судья также раскритиковал план выделить деньги, чтобы помочь Вайнштейну и правлению его бывшей студии оплатить расходы на судебную защиту.

«Мысль о том, что Харви Вайнштейн мог бы получить (денежные) средства для защиты перед истцами, является отвратительной», - сказал Хеллерстайн на слушании.

Для выплат по групповым претензиям был создан фонд в размере 18 875 000 долларов. Многие женщины раскритиковали такой шаг, заявив, что жертвы получат небольшие компенсации в размере 10 000 - 20 000 долларов, а основной объем средств, порядка 15,2 млн долларов будет пущен на защиту в суде.

Урегулирование могло бы прекратить групповые судебные иски со стороны обвинителей Вайнштейна, отмечает South China Morning Post.

68-летний Вайнштейн, отбывает тюремный срок сроком в 23 года. Он был осужден за сексуальное насилие в отношении бывшей ассистентки и изнасилование актрисы.

О компенсации для жертв Вайнштейна стало известно в начале июля. Генеральный прокурор называла это соглашение победой пострадавших от сексуального насилия и домогательств.