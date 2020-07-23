Суд Бурятии признал публикацию о пытках в полиции «порочащей достоинство»

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Суд Улан-Удэ вынес своей вердикт в отношении публикации издания «Сибирь.Реалии» о пытках в полиции. Материал признан «порочащим честь» ведомства. Ответчиком выступил источник издания - правозащитник Евгений Хасоев.

В феврале полиция задержала подозреваемого в нескольких кражах Никиту Слепнёва. К тому моменту, как он появился на суде, у него были обнаружены многочисленные гематомы и другие травмы.

Несмотря на свое неоднозначное решение, судья исключил из иска МВД требование дать опровержение или убрать материал о пытках. Правозащитники считают это победой, так как статья продолжит выполнять свою задачу по информированию населения о происходящем.

Сам задержанный в июле заявил о пытках в отделе полиции, а также о видеосъёмке издевательств и последующем шантаже записью, передает издание «Сибирь.Реалии».