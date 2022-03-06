Студентов СПБГУ начали отчислять студентов «в рамках закона»
Из государственного университета Санкт Петербурга поступила информация об отчислении студентов, принимавших участие в несанкционированных митингах против проведения спецоперации на Украине.
Многие из тех, кто по тем или иным причинам был задержан во время проведения несанкционированных акций в северной столице на следующее утро получили приказ об отчислении.
Проректор по воспитательной работе Александр Бабич объясняет такое решение нарушением пункта устава университета, исходя из которого, учащиеся обязуются соблюдать законы Российской Федерации.
Нарушение ч.1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, обычно вменяемая задержанным на митингах, этому указу противоречит, - уточняет Бабич.
Сообщается, что в списке отчисленных студентов значится фотокорреспондентка телеграм-канала «SOTA» Ника Самусик.