Студенты и преподаватели ВШЭ создали петицию с требованием убрать Никиту Анисимова с поста ректора
Студенты, преподаватели и выпускники Высшей школы экономики, обескураженные новостью об уходе Ярослава Кузьминова с поста ректора университета, решили создать петицию с требованием вернуть в устав учебного заведения выборность главы вуза.
«Назначение внешнего управленца может поставить под угрозу само существование университета. Вышка была, остаётся и должна остаться оплотом свободы и диалога. Университет не примет случайного человека, назначенного вами, чья судьба не была связана с Высшей школой экономики», – говорится в петиции.
В коллективном обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Наблюдательного совета НИУ ВШЭ, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко говорится о необходимости организовать публичные дебаты кандидатов в ректоры.
К петиции прикреплена ссылка на «предварительное голосование за демократического кандидата в ректоры от представителей университета». В списке 14 кандидатов на пост нового главы вуза – все они являются проректорами ВШЭ. Петиция опубликована на сайте Change.org.
Напомним, ранее ректором ВШЭ был назначен Никита Анисимов, возглавлявший Дальневосточный федеральный университет. Он никакого отношения к Высшей школе экономики не имеет.