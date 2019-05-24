Стройным шагом в электронный концлагерь

Сегрегация на марше

Большую часть ХХ века западная и особенно отечественная интеллигенция восторгались романами-антиутопиями Евгения Замятина «Мы» и Джорджа Оруэлла «1984», в которых видели жесткую сатиру на советский и вообще социалистический строй. Однако люди, видевшие западное общество изнутри и, главное, понимавшие его, изначально не обманывались словечками типа оруэлловского «ангсоца».

На смену эмоциональному приходит рациональное, но не живое рациональное. Вот только каким законам будет эта рациональность, чей порядок и кому на пользу?

Один из ярких маркеров нового, пусть и не очень дивного, мира являются всеобщая цифровизация и биометрия. Интересно, что наиболее экстремальные технологии социального «упорядочивания» и контроля страны первого мира предпочитают обкатывать на заботливо вынесенных вовне полигонах. Возьмем, скажем, Китай, с одной стороны, вроде бы бросающий США вызов в битве за звание мирового гегемона, а с другой – сохраняющий роль неотъемлемой и фундаментальной части глобализма.

Запад может пока только завидовать философской покорности китайцев властям Поднебесной, желая и у себя иметь такое же население – впрочем, скоро оно благодаря толерантности, потребительству и политкорректности таковым и будет, правда, без многочисленных положительных сторон китайского менталитета. Пока же мир с интересом наблюдает за осуществлением в Китае Системы социального кредита. Напомним ее суть. Каждый китаец благодаря неусыпному контролю, в первую очередь электронно-цифровому, получает свой рейтинг благонадежности как гражданина. За «хорошие» действия, типа досрочной выплаты кредитов, в нее начисляются баллы, за «плохие» - снимаются. Тем, у кого рейтинг не очень, могут отказывать в работе, соцобеспечении, не давать места в гостиницах, не продавать авиабилеты и так далее.

Точно так же «третий мир» и периферию Запада типа Балкан используют как полигон для обкатки биометрических технологий идентификации человека

Разумеется, есть они и в странах «золотого миллиарда», но там ими пока пользуются значительно менее охотно. Как показали исследования, опубликованные пару лет назад, Индия лидирует в приверженности биометрии. Так, 9% индийцев пользуются распознаванием радужной оболочки глаза. Этот показатель в три раза выше, чем в любой другой стране (3%). В Китае наибольшее количество людей — 40% — пользуется технологией распознавания отпечатков пальцев Следом идет Индия (31%) и ОАЭ (25%). Среди жителей ведущих стран Запада лишь 9% французов и немцев и 14% канадцев используют отпечатки для идентификации. При этом на Западе наиболее распространено использование традиционных методов защиты, таких как пароли.

Не очень дивный мир в России

Россия, судя по всему, благодаря мощнейшему и, кажется, непобедимому лобби в ее верхах тоже становится биометрическо-цифровым полигоном. Уже началась региональная информационная кампания ЦБ и оператора «Ростелеком» в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС). Регулятор проводит рабочие встречи с местными банками, на которых «вежливо разъясняет» пути оптимизации процессов регистрации и последующей биометрической идентификации клиентов. Более того, помимо открытия кредита и/или депозита в банке, биометрию предлагается использовать в качестве способа оплаты покупок – с этой инициативой вышла НСПК «Мир». «Мир» к тому же прорабатывает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.

Лоббисты нововведения утверждают, что оно позволит обеспечить больший уровень безопасности при покупках по лицу человека в сравнении с расчетами через банковскую карту.

Однако они умалчивают о главных рисках внедрения единой биометрической системы, известных с момента ее появления

Речь о вероятности совершения ошибочных платежей и отсутствии нормативных документов. Кроме того, пока неизвестно, кто будет нести ответственность за ошибочную идентификацию, если таковая случится.

Это перечислены только финансово-прагматические минусы и неудобства, связанные с ЕБС. Значительно больше интересует вопрос, в чьи руки и для каких целей попадет база уже не паспортных данных, но биологических параметров всех россиян, и кто и с какой целью будет ее отслеживать и фиксировать динамику? К какому столбу мы в полном смысле слова оказываемся привязаны и в чьих интересах? Плохо, если этот столб установлен лишь в интересах отечественных коллаборантов глобализма и «золотого миллиарда». Хуже, если основания уходя глубоко под землю.