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Строительство Белорусской АЭС вынудило раздать жителям Вильнюса йодированные таблетки

Артем Денисов
9 ноября, 2020 01:04
1 мин
радиация
Фото: pixabay.com

Власти Литвы призвали жителей Вильнюса запастись до 17 ноября бесплатными таблетками йода.

Такое решение принято из-за строительства Белорусской АЭС. Речь идет об Островецкой станции. Отмечается, что таблетки должны использоваться только в случае ядерной аварии в соседней стране и только при условии предоставления таких рекомендаций государственными органами.

Бесплатную порцию выдают в аптеках по предъявлению паспорта и рецепта. По поручению властей, 500 тысячам горожанам Вильнюса были отправлены электронные рецепты на препараты, сообщает РИА «Новости».

Официальная церемония запуска Белорусской АЭС состоялась 7 ноября в Островце. Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск первой на территории республики атомной электростанции. Ранее Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета.

темы
беларусь
литва
аэс
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