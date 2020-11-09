Строительство Белорусской АЭС вынудило раздать жителям Вильнюса йодированные таблетки

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Власти Литвы призвали жителей Вильнюса запастись до 17 ноября бесплатными таблетками йода.

Такое решение принято из-за строительства Белорусской АЭС. Речь идет об Островецкой станции. Отмечается, что таблетки должны использоваться только в случае ядерной аварии в соседней стране и только при условии предоставления таких рекомендаций государственными органами.

Бесплатную порцию выдают в аптеках по предъявлению паспорта и рецепта. По поручению властей, 500 тысячам горожанам Вильнюса были отправлены электронные рецепты на препараты, сообщает РИА «Новости».

Официальная церемония запуска Белорусской АЭС состоялась 7 ноября в Островце. Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск первой на территории республики атомной электростанции. Ранее Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета.