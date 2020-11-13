Строг и непредвзят — за YouTube перед Роскомнадзором вступились его хозяева

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В компании Google, владеющей, помимо прочего, видеохостингом YouTube, объявили о единстве правил сервиса для всех пользователей.

Данное заявление было сделано цифровым гигантом в ответ на увидевшие свет рекомендации Роскомнадзора. Ведомство призвало отечественные СМИ переходить на российские площадки.

В корпорации также отметили усилия, которые они прикладывают для защиты пользователей. Это касается, помимо прочего, и сцен насилия.

«Мы применяем эти политики универсально, чтобы наши системы были непредвзяты и последовательны в отношении контента, принадлежащего различным лицам или группам, вне зависимости от их политических взглядов или других признаков» — приводит слова представителей Google агентство «Интерфакс».