НТС «Стрела» свяжет Физтехпарк с Физтехом
НТС «Стрела» свяжет Физтехпарк с Физтехом

Физтехпарк обзаведётся инновационной транспортной системой

Правительство Московской области берет транспортную доступность Физтехпарка под свой контроль. 28 марта Министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан встретился с руководством Физтехпарка  –   председателем совета директоров Александром Ручьевым и директором Иваном Филяевым. После экскурсии по территории и технопарку, среди прочих, стороны обсудили вопрос транспортной доступности Физтехпарка. 

По результатам встречи Иван Филяев вошел в состав рабочей группы по развитию транспортной доступности Долгопрудного и Физтехпарка. Надземная транспортная система «Стрела» свяжет Физтехпарк с МФТИ и станциями РЖД «Новодачная» и «Долгопрудная». НТС «Стрела» - это инновационный надземный общественный  транспорт для соединения удаленных узлов и пригородов с городской транспортной инфраструктурой.

“Сегодня в Физтехпарк можно добраться на электричке, автобусе либо автомобиле. Здесь находится современный коворкинг, проходят деловые, образовательные и развлекательные мероприятия, растет количество резидентов и вопрос транспортной доступности стоит очень остро. Проект “Стрела” значительно улучшит транспортное обслуживание сотрудников и посетителей Физтехпарка”,  –  отметил Александр Ручьев.

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