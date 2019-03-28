НТС «Стрела» свяжет Физтехпарк с Физтехом

Правительство Московской области берет транспортную доступность Физтехпарка под свой контроль. 28 марта Министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан встретился с руководством Физтехпарка – председателем совета директоров Александром Ручьевым и директором Иваном Филяевым. После экскурсии по территории и технопарку, среди прочих, стороны обсудили вопрос транспортной доступности Физтехпарка.

По результатам встречи Иван Филяев вошел в состав рабочей группы по развитию транспортной доступности Долгопрудного и Физтехпарка. Надземная транспортная система «Стрела» свяжет Физтехпарк с МФТИ и станциями РЖД «Новодачная» и «Долгопрудная». НТС «Стрела» - это инновационный надземный общественный транспорт для соединения удаленных узлов и пригородов с городской транспортной инфраструктурой.

“Сегодня в Физтехпарк можно добраться на электричке, автобусе либо автомобиле. Здесь находится современный коворкинг, проходят деловые, образовательные и развлекательные мероприятия, растет количество резидентов и вопрос транспортной доступности стоит очень остро. Проект “Стрела” значительно улучшит транспортное обслуживание сотрудников и посетителей Физтехпарка”, – отметил Александр Ручьев.