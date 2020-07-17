Стратег Сбербанка анонсировал снижение ключевой ставки через неделю

Общество

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По итогам заседания совета директоров Центробанка, который запланирован на 24 июля, Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

По словам стратега кредитной организации по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко, такое ожидание оправдано по-прежнему высокими рисками дезинфляции.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, представитель Сбербанка допускает, что Банк России решит снизить ключевую ставку только на 25 б.п.