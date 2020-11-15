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Общество
Страшная находка: в Асбесте обнаружили мертвой пропавшую девочку
15 ноября, 2020 20:36
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Flickr
В Асбесте, в ходе трехдневных поисков, была обнаружена 11-летняя девочка, обнаруженная накануне. Тело нашли активисты организации «Лиза Алерт».
В правоохранительных органах пока не предоставили комментарий по ситуации.
Как сообщает Znak.com, со ссылкой на следователей, девочка пропала из дома по улице Ленина в Асбесте. Дело возбуждено по статье об убийстве малолетней.
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