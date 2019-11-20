Страшная авария. Жизнь «до» и «после»

Говорят, что все вершит его величество случай. История Игоря Глуховича из Омска – тому подтверждение. Завершится ли она благополучно, во многом зависит и от нас с вами. Подробнее – в этом материале.

ДТП, которое разделило жизнь тринадцатилетнего Игоря Глуховича из Омска на «до» и «после», мальчик помнит плохо – ничего о том вечере он так никому и не рассказал. Но и сейчас, пять лет спустя, оказавшись на улице, испуганно сгибается и хватается за руку мамы. 13 октября 2014 года Игорь возвращался из школы с одноклассником, решили перебежать улицу – уже у самого дома… Одноклассника после этого лечили от заикания. А Игорю экстренно оперировали тяжёлую черепно-мозговую травму, после которой он заново учился читать, говорить, ходить и есть.



Сейчас он показывает нам свои работы.



- Тада-ам! – достаёт из папки пейзаж.



Последние пять лет он рисует левой рукой – правая не работает. И пишет левой, и здоровается. Помнит ли о том, что всегда был правшой? Сразу после ДТП у Игоря ещё сохранялась память – он смог продиктовать очевидцам номер домашнего телефона. Но мальчику пришлось делать трепанацию: у него было размозжение мозга, посттравматическая гидроцефалия, кистозные образования... В выписке от октября 2014-го описанию повреждений мозга и его последствий посвящено три листа мелким шрифтом. А в конце – шесть препаратов, куча рекомендаций и неутешительные перспективы.

- После операции он лежал в коме две неделе, и нас к нему не пускали, - рассказывает Наталья, мама мальчика. – Когда его показали – это, конечно, кошмар был. Худой, как в концлагерях, трубки из носа, отовсюду трубки, трахеостома, один глаз закрыт. Мозг наружу. Мы с мамой откармливали его этой специальной едой через трубку. Потом учили есть из ложки – по половинке чайной, затем по полной… А узнал меня он почти сразу, даже с одним глазом.



- Тада-ам! – Игорь достаёт из папки портрет мамы.



Первое слово после операции мальчик сказал в день рождения Натальи, через месяц после аварии. Она, под ночь выходя из палаты, услышала тихое: «да». А на первом занятии у логопеда прозвучали ещё «мама», «папа», «баба». Что интересно, английский алфавит Игорь начал вспоминать даже быстрее русского. Раньше у мальчика была такая память, что наизусть он мог рассказывать не только те стихи, которые учил, но те, которые услышал пару раз.



- Учился очень хорошо – так и не понимаю, как это у него получалось: был очень неусидчивый, - рассказывает Наталья. – Чем только не занимался – английский с детского сада, изо-студия, лёгкая атлетика, бассейн, театральный кружок… Два раза успел выступить на сцене. За пять лет он многое из того времени сумел вспомнить. И одноклассников узнал, когда мы пришли в школу – не по именам, а визуально. Они, конечно, сбежались вокруг – а он до сих пор среди них самый высокий.



- Тада-ам! – мальчик достаёт из папки диплом за рисование. Ещё из прошлой жизни.

Сейчас у Игоря S-образный грудо-поясничный сколиоз, проблемы с правыми рукой и ногой. Ходит – но с поддержкой и на небольшие расстояния. А количество занятий не уменьшилось – помимо всех прописанных лечебных методик, Наталья возит сына в бассейн, на ментальную арифметику, на шахматы – по словам руководителя секции, думает на несколько ходов вперёд! Только школьную программу Игорь проходит дома. Учительница – из той же школы, из прошлой жизни, тоже хвалит.



Недавно врачи обнадёжили Наталью: сейчас гормональная перестройка организма Игоря может дать дополнительный толчок для восстановления. И мама не отстаёт от сына с упражнениями и занятиями: ни один из тренажёров в комнате мальчика не простаивает.



Однако за последний год Игорь вырос из своего старого грудо-поясничного корсета, который помогал выровнять спину, а сейчас больше вредит. Мальчику нужна модель «Шено КР4-34Ц67». «Радуга» открывает сбор на 333 215 рублей – в эту сумму входит оборудование и предстоящий курс абилитации в «Доме радужного детства». Три года назад Игорю уже помогали неравнодушные люди и «Радуга», устроив мальчику курс реабилитации в петербургском неврологическом центре. Поездка дала резкий толчок в развитии – и тех же результатов мы ждём от курса в омском хосписе. Чтобы вместе с Игорем, когда он всё-таки возьмёт кисть в правую руку, сказать: «Тада-ам!»



Автор: Антон Малахевич

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