Страна-заёмщик: Как заработать и Родине помочь

Дать государству в долг и не только сохранить сбережения, но и получить назад свои кровно заработанные с процентами — песня не новая, но звучать теперь должна чаще. Минфин собирается максимально активно двигать в народ идею приобретения государственных облигаций, используя для рекламы самые мощные и прямые каналы взаимодействия.

По информации издания «Ведомости» сама рекламная стратегия была разработана и будет претворяться в жизнь агентством SPN Communications. О преимуществах исстари известного способа вложения средств населению будут рассказывать не только по телевизору, радио и в прессе, подключат также и соцсети.

Кроме того, сами банки-агенты по продаже ценных бумаг — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк» — будут проводить свои рекламные кампании на местах

К слову, банковская комиссия за продажу облигаций, которые поступят в продажу до конца нынешнего месяца, будет теперь отменена, а минимальная цена опустится до 10 тысяч рублей.

Ничего сложного, но…

Облигации федерального займа — это долговые ценные бумаги Министерства финансов, его обязательства перед гражданином, что их приобрел. В отличие от облигаций компаний, государственные бумаги проще приобрести, покупателю не придётся открывать отдельный брокерский счёт кроме того само государство выступает гарантом возврата одолженных ему денег (конечно, не для всех это преимущество убедительно, но более надёжного поручителя у нас всё равно пока не придумали).

Вот только на «попробовать» приобретать ОФЗ вряд ли стоит. Если только у такого любопытствующего нет совершенно свободных 300 тысяч целковых, которые прямо сейчас девать некуда, дело в том, что приобрести можно минимум 30 облигаций с номиналом 10 тысяч рублей. И, само собой, приобретатель должен быть совершеннолетним

Но есть ещё одно важное ограничение для тех, кто решит помочь экономике своим заработанным рублём: долговые облигации госзайма нельзя будет продать кому-либо, кроме как выпустившему их банку-эмитенту или самому Минфину (через электронную площадку Банка России «Маркетплейс»), также эти ценные бумаги нельзя будет подарить, их можно лишь оставить в наследство. Введены такие ограничения с единственной целью — предотвратить спекуляции на вторичном рынке.

Первое время одолжить государству деньжат можно будет лишь через вышеперечисленные банки-участники программы ОФЗ, причём на сайте «Сбербанка» уже для интересующихся размещена вся необходимая справочная информация по облигациям

Что касается электронной покупки через «Маркетплейс» у самого Минфина — в ведомстве обещают открыть такую возможность до конца нынешнего года.

К слову, задержка с допуском государственных облигаций на электронную площадку объясняется в самом Минфине тем, что пока не решён окончательно вопрос с механизмом их погашения облигаций в случае приобретения на «Маркетплейсе», а не в офисе банка.

При «живой» покупке схема понятна: держатель бумаг просто приезжает либо в сам банк, либо обращается к официальному посреднику (в ведомстве пока рассматривают эти два варианта) и получает свои деньги назад по номиналу за вычетом комиссии (при досрочном погашении). Но при покупке ценных бумаг через электронную площадку никакого посредника или агента изначально нет.

А точно надо?

Говоря о преимуществах вложения денег в облигации госзайма, эксперты в целом сходятся на том, что это может быть действительно выгодным мероприятием, правда с определёнными оговорками. С одной стороны, даже в условиях санкций российская экономика чувствует себя уверенно и государство уже имело возможность зарекомендовать себя перед держателями облигаций в качестве ответственного заёмщика.

Да, читатель не ослышался — нынешнее размещение займовых облигаций Минфином уже не первое в последние годы, но большинство обывателей о том ни сном, ни духом. И именно потому, что все обязательства перед народными кредиторами государство выполнило. Пусть ситуация не безоблачна совсем, но и не конец 90-х на дворе

И всё же оправданные риски остаются, ведь пока можно лишь предполагать, какие новые интересные санкции мир введёт в отношении российских финансовых институтов и какие они повлекут последствия. Уже сейчас банки активно снижают ставки по валютным вкладам.

Центробанк пока держит курс рубля в комфортном коридоре, однако ни один ответственный финансист не станет сегодня давать долгосрочных прогнозов, а если курс доллара значительно вырастет, то хранение рублёвых сбережений в облигациях, пусть и самых надёжных, станет сомнительной с экономической точки зрения затеей

Возможность досрочного истребования займа — конечно, хорошая опция, но она должна ещё правильно и без сбоев работать.

Но утешения ради заметим, что все перечисленные риски потерь нормальны для рынка вообще, да и потери для любого инвестора — нормальная практика и уж точно не повод вешаться.