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Следствие
Страна СНГ наняла исключительно следователей-женщин с учетом специфики преступлений
11 июня, 2021 11:29
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Dmitry Chasovitin/Global Look Press
В Казахстане преступления против женщин и детей стали расследовать исключительно следователи-женщины. Об этом рассказал глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Такая практика введена с начала текущего года.
«С учетом специфики преступлений в отношении женщин и детей, такие дела с этого года расследуются только следователями-женщинами», - сказал Тургумбаев. Его цитирует «Интерфакс».
По его словам, работа женщин положительно влияет на установление контактов с потерпевшими и выяснение обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что в России 73% женщин сталкиваются с насилием на работе.
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