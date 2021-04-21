Страна пошла на отмену ограничений вопреки риску четвертой волны коронавируса

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С 22 апреля власти Польши начнут снимать в стране коронавирусные ограничения. Отмена мер будет происходить по региональному принципу. Об этом заявил глава польского Минздрава Адам Недзельский.

Глава ведомства сообщил, что в пяти регионах – в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах – ограничения продолжат действовать в прежней мере, поскольку там по-прежнему наблюдается высокий уровень заболеваемости.

На остальной территории ограничения будут смягчены. В частности, вводится гибридный принцип обучения школах для учеников 1-3 классов. Также снова откроются салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.

Примечательно, что днем ранее глава польского Минздрава заявлял о высоком риске наступления в стране четвертой волны коронавируса. По его словам, это может произойти из-за новых мутаций инфекции.

«Мы находимся в опасности (4-й волны пандемии – прим.) не из-за того (варианта коронавируса), от которого защищает прививка, а из-за новой мутации. Вероятно, что такая внезапная мутация появится», - приводит слова министра The First News.

Напомним, ранее в Польше был объявлен жесткий режим локдауна из-за высокого числа фиксируемых случаев заражения COVID-19. В рамках объявленных мер, в стране закрыто большинство торговых объектов, за исключением аптек и продовольственных магазинов. Школы работают только в формате дистанционного обучения, закрыты объекты размещения, спорта и туризма. Кроме того, действует ограничения на собрания более пяти человек и объявлен режим обязательного ношения масок, в том числе на улице, передаёт РИА «Новости».