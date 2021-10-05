Страховщики определили любимые марки автомобилей московских угонщиков
Чаще всего в Москве угоняют машины корейской марки Hyundai. Разные модели расположились на первой, второй и пятой строчках рейтинга самых угоняемых автомобилей столицы. Схожие данные страховщики из компании «Страховой дом ВСК» собрали и по другим городам России.
Страховщики выяснили, что в 2021 году в Москве наиболее часто похищали Hyundai Santa Fe — это 11% от всех автомобилей, которые угнали в городе за последние 9 месяцев. Hyundai Creta угоняли в 9% случаев – этот автомобиль занял второе место. На третьей позиции — Kia Rio (8%), на четвёртой — Mitsubishi Outlander (7%).
Пятую строчку рейтинга заняла модель Hyundai Tucson — её в Москве угоняли в 6% случаев. Шестая — Lexus LX с 4,5% угонов. На седьмом месте находится Kia Sportage (4%).
Hyundai лидирует и в выборке по России. В России пострадало на 35% больше владельцев этой марки, чем в прошлом году.