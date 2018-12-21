Страхование жизни выходит из-под тени банкиров

Страховой рынок в 2018 году находился в турбулентном состоянии, несмотря на то, что прогнозы по сборам в 2018 к 2017 году должны увеличиться на 10-15%.

Основным рыночным продуктом для всех рыночных страховых компаний как было, так и является автострахование - КАСКО и ОСАГО. Сборы по ним во многих компаниях составляют до 70% от выручки. И если ОСАГО растет пропорционально количеству новых проданных авто, то КАСКО и уровень сборов в 2018 году грозят остаться на уровне 2017 года.

Это связано с тем, что реальный доход населения упал, при этом автолюбители распробовали и научились понимать смысл и выгоду франшизы.

По данным нескольких страховых компаний средняя цена КАСКО упала до 5-ти летнего минимума, даже в городах федерального значения: Москве и Санкт-Петербурге. Что и говорить, если даже банки, выдающие автокредиты, теперь позволяют страховать новые автомобили с франшизой 15-30 тысяч рублей.

Страхование имущества, к сожалению, не так популярно, как страхование транспорта. Львиную долю в портфелях застрахованных квартир и домов занимают обязательные страховки от банков заемщиков. В остальном же народ, как всегда, надеется на «авось» и, в крайнем случае, на государство.

Законопроект об обязательном страховании недвижимого имущества в вялотекущем режиме переходит из одного госведомства в другое и страховые компании на него сильно не надеются, как на драйвер в развитии страхования имущества. Ведь в законе обязательным к страхованию будет лишь сама коробка недвижимого строения, то есть квартира и дом.

По факту, это будет защищать лишь от уничтожающего взрыва газа или смыва недвижимости стихийным бедствием. Прогнозирую по этому виду страхования много непонимания и негатива от клиентов, так как они будут обескуражены тем, что страховые не будут возмещать ущерб по отделке, поврежденным инженерным сетям и движимому имуществу, которые, конечно, не будут включены в риски обязательной недорогой страховки.

Затаив дыхание, все игроки рынка ждут изменений в законе об ОСАГО, которые должны вступить в 2019 году. Пока точно известно, что вместо четырех вариантов коэффициента возраста/стажа, будет использоваться 58, что, несомненно, приведет к повышению цены полиса для юных и неопытных водителей.

Также есть информация о том, что вилка тарифа будет повышена для нескольких регионов, отличающихся повышенной аварийностью и убыточностью. Но здесь, я бы тоже не стал преувеличивать последствия данной реформы, так как небольшие страховые будут играть ценой, а крупные надежные компании будут делать ставку на качество предоставляемых услуг.

Основным же драйвером роста для рынка страхования в последний год стал продукт накопительного и инвестиционного страхования жизни. Но по нему тоже пока достаточно много вопросов. Основной канал продаж этого продукта - это офисы банков-партнеров страховых компаний, и поэтому продажи происходят быстро и без должного объяснения всей специфики и тонких моментов. Таким образом, получается, что люди покупают «как бы депозит», описанный лишь со стороны преимуществ. Поэтому нужно время для того, чтобы люди распробовали этот вид страхования. Несмотря на это, по данным аналитических агентств, именно этот продукт является лидером по росту среди всех продуктов страхового рынка в 2018 году, его прирост прогнозируется на уровне больше 100 млрд рублей.

Автор: Ромил Чумаков, страховой эксперт Youtube-канала «Секреты страхования».

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