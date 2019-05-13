Сторонники Любови Соболь нарушили закон ради пиара
Фото из twitter Любови Соболь

Фото из twitter Любови Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь наплевала на правила агитации ради порции пиара перед выборами в Мосгордуму

Появился повод усомниться в профессиональных способностях юриста ФБК Любовь Соболь. В своем Инстаграм-аккаунте соратница Навального, собравшаяся на выборы в Мосгордуму, сообщила, что ее волонтеры распространили порядка двух тысяч листовок в Пресненском районе.

Работу своей команды Соболь назвала «ударными агит-выходными», однако официально предвыборная кампания в Мосгордуму еще не началась. По закону она стартует лишь в июне, но, похоже, Соболь это не волнует, и она целенаправленно идет против правил.

Причем размещение политической рекламы возможно лишь в специально отведенных для этого местах. И, судя по фотографиям из Инстаграма, волонтеры расклеивают листовки там, где им заблагорассудиться, включая стенды жилых домов. Однако на подобных объектах можно размещать агитматериалы только с разрешения жильцов, но волонтеры Соболь вряд ли у них что-либо спрашивали. Тем более что реакция москвичей на «агит-выходные» была крайне неодобрительная.

Об этом написала сама Соболь, необоснованно назвав возмущенных жителей округа «местными жуликами». Видимо, таково истинное отношение потенциального кандидата к избирателям. Но беспокоит даже не это - вряд ли Соболь будучи юристом совсем не знает законов, скорее, она провоцирует полицию для привлечения внимания.

Такое мнение высказал экс-замглава московского штаба Навального Виталий Серуканов. По его мнению, без шумихи в СМИ кампания Соболь бессмысленна, поэтому псевдоюрист таким образом хочет хайпануть. Серуканов подчеркнул, что ее волонтеры физически не могли раздать такое количество листовок из-за нехватки кадров. По его словам, в команде Соболь работает с десяток волонтеров, и новых людей у нее нет.

«Задача Соболь  - показать, что она ведет работу в округе», - заявил Серуканов. Но по факту ничего не делается, это очередной блеф, который приведет к провалу.  

Комментируя противоправные действия команды Соболь, бывший сотрудник штаба Навального предупредил волонтеров об ответственности. «Никто никому помогать не будет», - подчеркнул Серуканов.

Тем не менее, компетентность Любови Соболь вызывает сильные сомнения, ведь на ее счету как юриста числится всего два дела – оба провальные. Первое было связано с якобы нарушениями во время строительства «Газпром Арены», но ФАС признала процедуру законной.

Второе – Соболь со строительной компанией «Мир» пыталась оспорить решение ФАС об отказе работы на спорном объекте. Это дело было тоже проиграно.

К слову, Соболь часто скандалит со своими коллегами – один раз она набросилась на главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в другой – на членов Общественной палаты Москвы. Также юрист необоснованно выдвигала обвинения против ряда столичных предприятий.

Теги:
События: общество
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